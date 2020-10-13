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الثلاثاء، 13-10-2020 12:46 م

طائرة عملاقة تتأرجح أثناء هبوطها على المدرج



الوكيل الاخباري – تؤثر الرياح القوية على جميع الطائرات ويكون تأثيرها أكبر على طائرات الركاب العملاقة أثناء الهبوط والإقلاع.

تعد طائرات "إيرباص إيه - 380" من أضخم طائرات الركاب في العالم، ولذلك فإن عملية هبوطها على المدرج تحتاج إلى طيار محترف.

لكن عندما تتزامن عملية الهبوط مع وجود رياح شديدة، فإن تلك العملية تصبح تحديا كبيرا للطيار الذي يجب عليه أن يهبط بطائرة عملاقة تتأرجح في الهواء.

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وتكمن خطورة هذا الأمر في أن عدم اتزان الطائرة أثناء الهبوط يمكن أن يؤدي إلى اصطدام أحد أجزائها بالأرض وربما يتسبب ذلك في تدميرها.


يرصد مقطع فيديو على "تويتر" طائرة "إيرباص إيه - 380" أثناء الهبوط، حيث تتأرجح يمينا ويسار قبل أن يتمكن الطيار من الهبوط بها بسلام.

تتكون تلك الطائرة من طابقين وتعمل على أربع محركات نفاثة وهي من إنتاج شركة صناعة الطائرات الأوروبية "إيرباص".

 

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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