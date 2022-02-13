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الأحد، 13-02-2022 10:48 ص

طائرة مسيرة تساعد خبراء البيئة لزراعة الأشجار في أستراليا



الوكيل الاخباري - تقلع الطائرة المسيّرة غير العادية فوق منطقة شبه مهجورة. يوجد في حمولتها بذور الأشجار. يعمل الجهاز كبستاني.

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قال أندرو والكر، مدير شركة AirSeed Technologies: "شخص واحد يزرع 800 شجرة يوميًا، وتنثر الطائرة المسيرة 40000 حبة بذرة يوميًا".


هذه التكنولوجيا مستخدمة بالفعل على نطاق واسع في أستراليا. السرعة ليست الميزة الوحيدة.

 


وقالت شارلوت ميلز، خبيرة بيئية: "يمكننا زرع البذور من الأشجار التي يصعب زراعتها باليد. يمكن أيضًا الوصول إلى الأماكن التي يصعب الوصول إليها، ويمكن أيضًا زرع البذور في التربة حيث لا يستطيع الناس المشي أو لا تستطيع السيارات القيادة، لأنها يمكن أن تتلف "، حسب ntdtv.

أولاً، يضع المتخصصون الذين يستخدمون الطائرات المسيرة خريطة للمنطقة التي تم التخطيط للهبوط فيها. ثم يقررون ما هي الأشجار والشجيرات اللازمة هناك. كما يتم أخذ عينات التربة.

وأضاف والكر: "زراعة البذور بالطائرات المسيرة أرخص من استخدام العمالة أو معدات الأرض. تُستخدم هذه التقنية في ولايات نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وكوينزلاند الأسترالية".


ستظهر الطائرات المسيرة هذه في جنوب شرق آسيا وأمريكا الشمالية وأفريقيا وأوروبا في المستقبل القريب.

 

يخطط دعاة حماية البيئة لزراعة مائة مليون شجرة حول العالم في غضون عامين.


 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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