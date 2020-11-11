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الأربعاء، 11-11-2020 03:24 م

طائرة نقل عسكري أمريكية قابلة للطي.. شاهد



الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لطائرة "في 22 أوسبري" أثناء طي أجنحتها التي تحمل شفرات الطيران وإعادة توجيهها في وضع الإقلاع العمودي.

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تمتلك طائرة "أوسبري" محركات عند طرف كل جناح وتعمل بتقنية المراوح القابلة لتغيير الاتجاهات أو ما يطلق عليه "تيلت روتور" متعددة المهام.


 

 

المصدر : سبوتنيك 

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