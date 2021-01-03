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الأحد، 03-01-2021 10:28 ص

طالبة سعودية تحل مشكلة 644 مليون شخص حول العالم



الوكيل الاخباري - تمكنت طالبة بكلية الطب في "جامعة الملك سعود، من الفوز بكأس المنظمة العالمية للملكية الفكرية، كأفضل مخترعة على مستوى العالم في عام 2020.

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ذكرت ذلك صحيفة "عاجل" السعودية، السبت، مشيرة إلى أن الطالبة ريناد حسين، حصدت الميدالية الذهبية في المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات في ماليزيا عام 2019، كما حصلت على الجائزة الذهبية في أولمبياد كوريا الدولي كأفضل اختراع على مستوى العالم 2020.

 



ولفتت الصحيفة إلى أن الطالبة السعودية حصلت على كأس المنظمة العالمية للملكية الفكرية كأفضل اختراع عالمي عام 2020.

وخلال مقابلة مع قناة "الإخبارية" السعودية تحدثت ريناد حسين، عن اختراعها الأخير، مشيرة إلى أن بعض الدول تمنع الصم من القيادة، وهو ما دفعها للتفكير في وضع حل لهذه المشكلة.


وتابعت: "يتمثل الحل في التوصل إلى مستشعرات صوتية تتولى ترجمة الأصوات الخارجية وترسلها إلى قائد المركبة عبر شاشة، ومن خلالها يمكن للأصم التعرف على الأصوات المحيطة به".


وقالت الطالبة السعودية: "نظرا لأن الكثير من الصم ليسوا ملمين بالقراءة والكتابة فقد أضفت إلى المستشعرات الألوان والصور، وتلك أسرع وسيلة للتنبيه".

وتابعت: "هذا الاختراع يسمح لنحو 466 مليون أصم حول العالم بقيادة السيارات على المستوى الدولي، وسيمنحهم القدرة على إدراك الأصوات عن طريق حاسة البصر"، مضيفة: "سيحد ذلك من المخاطر التي يتعرض لها الصم والآخرين على حد سواء".

 

 

المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

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