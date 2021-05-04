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الثلاثاء، 04-05-2021 10:48 ص

طيار يفاجئ فتاة سعودية على متن طائرة



الوكيل الاخباري - فاجأ قائد طائرة فتاة كانت على متن رحلة داخلية في السعودية من جازان إلى الدمام.

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وبحسب المقطع المتداول،  فاجأ الطيار إحدى الراكبات تدعى عائشة الحليبي، بالمباركة لها جوًا بعد تخرجها من كلية الطب والجراحة في جامعة جازان.


وكتبت عائشة على حسابها على "تويتر": "كنت على الطيارة باقي ساعة ونوصل الشرقية، إلا الطيار يقول: "عندنا مناسبة سعيدة اليوم نحب نبارك للدكتورة عائشه الحليبي تخرجها من كليه الطب والجراحة بجامعه جازان". 

 


وقال قائد الطائرة في الإذاعة الداخلية للطائرة، بحسب موقع "المرصد" السعودي: "نفخر فيكم يا بنات الوطن، والله يعز بلدنا وحكومتنا".


ومن جانبها قالت الحليبي: "المباركة كانت عفوية وجاءت من الكابتن بعد التنسيق مع أشقائي، هذه اللفتة التي شاركوني بها من هم على متن الطائرة أسعدتني وأشعرتني بمسؤولية أكبر تجاه الوطن".


وأضافت: "تركت مدينتي الدمام، وقضيت 6 سنوات في جازان لدراسة الطب، برفقة أشقائي الذين يدرسون الطب أيضا، دراستهم للطب هي أُمنية وتحققت بفضل من الله وتوفيقه".

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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