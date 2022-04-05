الثلاثاء 05-04-2022
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أوقاف الطفيلة تكلف 124 واعظا لسد احتياجات المساجد
جمع عقوبة أحد أرباب السَّوابق الجرمية لـ3 سنوات و 6 أشهر
العيسوي يلتقي وفدا من أعضاء مجلس محافظة المفرق
بني مصطفى تؤكد أهمية انخراط النساء بالحياة الحزبية
أخبار الشركات
أخبار الشركات
بنك الإسكان وتكية أم علي يجددان شراكتهما الاستراتيجية
البنك العربي يجدد دعمه لبرنامج الرياديين من "إنديفر" الأردن !the leap
إجتماع الهيئة العامة للبنك العربي بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني
زين تجدّد تعاونها مع جمعية "همتنا" وتقدّم 220 ألف دينار لإعادة تأهيل مركز صحي الأميرة بسمة
كورونا
كورونا
بريطانيا تضيف 9 أعراض جديدة تُضاف إلى القائمة الرسمية لكورونا
الصين تنفق 18 مليار دولار على التطعيم ضد كورونا
بشرى سارة لمتلقي لقاح كورونا
الصين تشهد انتشارا لفيروس كورونا مجددا
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