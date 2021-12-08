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الأربعاء، 08-12-2021 10:34 ص

ظهور حوت نادر قبالة سواحل كمبرلاند الأمريكية



الوكيل الاخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه حوت صائب برفقة حوت صغير قبالة سواحل كمبرلاند الأمريكية.

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ويظهر مقطع الفيديو، الذي صورته إدارة الموارد الطبيعية في ولاية جورجيا الأمريكية، الحوت الصائب الذي يدعى "Snow Cone" قبالة جزيرة كمبرلاند في 2 ديسمبر/كانون الأول 2021 برفقة حوت صغير.

 



وتعتبر حيتان شمالي الأطلسي الصائبة، من بين الأنواع المهددة بالفعل بالانقراض، إذ سجلت أقل عدد لها منذ ما يقرب من 20 عاما. شهد هذا النوع انخفاضا حادا منذ حوالي عام 2011 – ويقول الخبراء إن البشر هم المسؤولون إلى حد كبير.

قال اتحاد الحوت الصائب شمالي الأطلسي إن عدد الحيتان انخفض من 366 في عام 2019 إلى 336 في عام 2020، بانخفاض قدره 8 %.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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