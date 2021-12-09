الخميس 09-12-2021
الوكيل الاخباري

النائب الجبور تسأل الحكومة عن عدم التزام سوريا بكميات المياه للأردن

الفراية يقرر وقف الإجازات بدون راتب لجميع موظفي "الداخلية"

الطفيلة التقنية تعلق جميع فعالياتها إلى إشعار آخر

نسبة خطيرة بوفيات كورونا لغير المطعمين في المملكة

ارتفاع اسعار الدجاج 15% والاتحاد يوضح لـ"الوكيل الإخباري" الاسباب

الاربعاء المقبل مناقشة "إعلان النوايا" في مجلس النواب

مختصون لـ"الوكيل": إلزام فحص PCR للمطعمين القادمين للأردن سيشل الحركة السياحية

هكذا ردت صبا مبارك على الانتقادات بسبب فيلم (أميرة)

مطالبة بتخفيض ضريبة المبيعات للنصف في قطاع الألبسة والأحذية

الأمانة تتعامل مع 15 ملاحظة خلال المنخفض الجوي

الخميس، 09-12-2021 11:47 ص

عاصفة ترابية عاتية تحجب الشمس في القاهرة



الوكيل الاخباري - هبّت عواصف رملية هوجاء في مناطق متفرقة من مصر، ما أدى إلى انخفاض الرؤية في القاهرة حيث حجبت سحابة رمادية من الغبار أشعة الشمس عن المدينة.

اضافة اعلان


وبلغت سرعة الرياح فوق البحر الأبيض المتوسط حوالي 50-65 كم/ساعة ووصلت الأمواج إلى ارتفاع من 4 إلى 5 أمتار، وفقا لموقع الأهرام أون لاين الحكومي.


وعلقت المدارس عملها في مختلف المحافظات المصرية وأغلقت السلطات عدة موانئ.

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
61b0959c42360474e3293b20

البيرو .. عرض مومياء فريدة مكبلة أمام الملأ

J80wcxHz08I

لقطات جوية ترصد آثار انفجار بركة نفايات كيميائية في غيريسون التركية

SAR-SBT-111218

بحيرة كندية تصدر أصواتا غريبة

wu9RB9wzt20

ظهور حوت نادر قبالة سواحل كمبرلاند الأمريكية

827ec34b-3e8d-4317-bc0e-6525e3a69e03_16x9_1200x676

انظر إلى هذه الفتاة كيف تم إنقاذها من الانتحار بقفزة لا تصدق في فيتنام

6048

رماد بركاني يغطي جزيرة إندونيسية

أخبار متعلقة
61921a5242360456a3707d44

فيديو يثير ضجة في مصر .. شاهد