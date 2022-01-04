عراقي يدخل موسوعة غينيس بأكبر لوحة من الخيوط والمسامير

الوكيل الاخباري – نجح الفنان العراقي سعيد هويدي في رسم صورة أخاذة لملهمة عربية متقبلة لمرض البهاق باستخدام خيوط ومسامير فقط، ليحقق بذلك لقب غينيس للأرقام القياسية لأكبر عمل فني بالخيط والمسمار في العالم.

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واشترطت "غينيس" للأرقام القياسية معايير صارمة لاعتماد هذا الرقم القياسي أبرزها استخدام خيط متصل واحد ليشكل الصورة المطلوبة التي بلغت أبعادها 6.3 متر مربع (نحو 67 قدماً مربعة و20 إنشاً).

المصدر : سبوتنك