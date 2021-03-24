الأربعاء 24-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

دودين : الصحة ستقوم بتطعيم الكوادر الطبية في أماكن عملهم

حبس عريس هبط بطائرة عمودية خلال حفل زفافه في الزرقاء

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 4.4 مليون دينار

"مطالبة بإلغاء الحظر الشامل في العقبة" يثير استياء الأردنيين

توقيف موظف بلدية الزرقاء المتهم بجناية الرشوة

صحة جرش : 4300 شخص تلقوا اللقاح ضد كورونا

مجلس النواب يقر قانون تنظيم الموازنة

التربية لـ الوكيل : عودة المعلمات الى المدارس في حالات محددة

المواصفات والمقاييس تعلّق دوامها الخميس

فئات عمرية أقل من 60 عاما ستتلقى لقاح كورنا في عمان قريبا

الأربعاء، 24-03-2021 01:31 م

عراك فيلين في سيرك روسي يخرج عن السيطرة



الوكيل الاخباري - وقع عراك الفيلة في العرض الصباحي بسيرك مدينة قازان الروسية حيث اعتدى فيل على أخر، ما أدى إلى سقوط أحدهما على الحلبة.

اضافة اعلان

وبدأت المعتدي في دفع زميله إلى خارج الحلبة مباشرة نحو الصفوف الأمامية للجمهور،


وأثار الحادث الفوضى بين الحضور ومغادرة الجميع لبهو السيرك.

 

 

يذكر أن الفيل (جيني) البالغ من العمر 48 عاما و(ماغدا) البالغ من العمر 46 عاما يروضهما منذ عام 1998 المدرب البيلاروسي، سيرغي غوليفيتش.


ويعتقد المروض أن سبب العراك يكمن في عزل الفيل لمدة طويلة عن الجمهور ومروضه بسبب وباء فيروس كورونا في روسيا، علما أن عروض سيرك قازان لم تبدأ إلا بحلول مارس الجاري.


 مع ذلك فإن إدارة السيرك أعلنت أنها تستعد لعقد اجتماع بحضور المروضين والأطباء البيطريين وخبراء علم النفس الحيواني من أجل فهم دوافع السلوك العدواني للحيوانات والحيلولة دون تكرار ما حدث.

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

إقرأ ايضا
svd-an-do-bi-sap-1

لحظة انهيار مدرج ملعب مكتظ بالجمهور أثناء مباراة في الهند

ap_17178822452384

قطيع من حيوانات الإلكة يتسبب في شلل مروري بالولايات المتحدة

3369533

شاهد بالفيديو ناقلة الحاويات التي عطلت حركة الملاحة في قناة السويس

0_CATERS_HUGE_TUSK_ELEPHANT_QUEEN_01

رجل أمريكي ينجو وطفلته بأعجوبة من فيل ضخم حاول الفتك بهما

5bd0fa73393bf.image

كارثة جديدة تهدد أستراليا.. آلاف العناكب تغزو الشوارع وتجتاح المنازل

golden-retriever-ap-0johoo-645

بطريقة ذكية.. كلبان يرفضان العودة إلى القفص