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الأربعاء، 20-10-2021 11:18 ص

على طريقة افلام هوليوود سيارة .. جامحة ترهق الشرطة الأمريكية



الوكيل الاخباري - لاحقت شرطة ولاية أتلانتا الأمريكية مجموعة من متسابقي الشوارع وهم يقومون بحركات انعطاف استعراضية خطرة في ساحة موقف للسيارات.

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ورصدت عدسات المروحية التابعة لشرطة الولاية أحد السيارات ذات اللون الفاقع، حيث راوغ سائقها الخارج عن القانون سيارة الشرطة بكل حرفية، فطوراً ينعطف يميناً وتارةَ يساراً.


ووفرت المساحة الشاسعة للموقف هامش مناورة كبير للسائق الذي بدى من مهارات قيادته جلياً أنه مخضرم بمجال القيادة.

 


وأعاق تواجد المركبات الكثيف داخل الموقف سيارات الشرطة من مطاردة الجاني خوفاً من الاصطدام بإحداها.


وكما يقول المثل فلكل خيل كبوة، حيث خرج الجاني من الموقف متجها للطريق العام وحشر نفسه على جانب الطريق، مسلما نفسه طريدةً سهلة لرجال الشرطة.

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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