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السبت، 04-09-2021 10:34 ص

عنكبوت ينسج خيوطه بدقة وسرعة متناهيتين



الوكيل الاخباري - تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عنكبوتا ينسج خيوطه بدقة وسرعة مثيرتين للإعجاب.

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ويظهر في الفيديو أحد أنواع العناكب الكبيرة الحجم نسبيا، وهو ينسج خيوطه لبناء بيته، وتظهر الخيوط بوضوح والتي قرر العنكبوت نسجها في مكان يبدو أنه حديقة منزل أو ما شابه ذلك.



وأبدى العنكبوت مهارة كبيرة في تأسيس البيت بخيوط تنطلق من مركز واحد وتتشعب ثم تتشابك فيما بينها عن طريق خيوط أخرى باتجاه دائري حول المركز، وراح العنكبوت ينسج الخيوط وهو يسير في حركات دائرية حتى أتم عمله المتقن.



 

المصدر : سبوتنك

 

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