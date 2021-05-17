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الإثنين، 17-05-2021 03:54 م

غواتيمالا .. أول بيتزا مخبوزة في الحمم البركانية



الوكيل الاخباري - فاجأ رجل من غواتيمالا الجميع  بالخوض في نوع جديد من المغامرات والهوس بالطعام، حيث بدأ بطهو البيتزا على فوهة بركان باكايا الثائر.

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ونشر موقع "من المصدر" فيديو يظهر فيه  ديفيد غارسيا وهو يرتدي ملابس واقية ويقوم بخبز البيتزا على صفائح معدنية خاصة يمكنها تحمل درجات حرارة تصل إلى 1800 درجة فهرنهايت على فوهة بركان باكايا الثائر منذ شهر فبراير/شباط الماضي.

 



ولاقت فكرة غارسيا رواجا كبيرا وإقبالا من قبل السياح الذين تدفقوا للحصول على شريحة بيتزا ونشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي ومشاركتها مع الأصدقاء.

وبدأ غارسيا بخبز البيتزا في عام 2013، في كهوف صغيرة ساخنة بلغت درجة حرارتها 800 درجة مئوية وكان يخرجها خلال 14 دقيقة، وأعجبته الفكرة جدا عندما ذاق البيتزا المطبوخة بالحرارة البركانية، وعندما بدأ نشاط باكايا في الأسابيع الأخيرة، نقل عمليته المؤقتة إلى منطقة صخرية بالقرب من فوهة البركان وبدأ في الطهو على الحمم نفسها والتي يمكن أن تصل درجة حرارتها إلى3600 درجة فهرنهايت مما يجعله مضطرا إلى مراقبة الرياح حتى لا تؤثر الحمم على البيتزا، حسب رأيه.


 

 

المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

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