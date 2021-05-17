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الإثنين، 17-05-2021 03:34 م

غواص يكتشف بقايا وحش بحري في البحر المتوسط



الوكيل الاخباري - اكتشف غواص بقايا مخلوق غير معروف أثناء الغوص في قاع البحر الأبيض المتوسط.

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فعندما غاص إلى عمق كافٍ من البحر وبمساعدة الكاميرا رأى هيكلًا عظميًا عملاقًا.


يمكنك رؤية العمود الفقري في خط مستقيم، وتظهر عظام أكبر في الطرف الآخر في الفيديو المنشور على الإنترنت.

 

العظم هش للغاية لدرجة أنه يتحول إلى غبار بمجرد أن تلمس الآلة السطح.

 



وفقًا لـ Dailystar ، لم يتمكن أحد من العثور على تطابق مع الحيوانات البحرية الأخرى.


أكبر مثال على سمكة يبلغ طولها ثمانية أمتار، لكن العينة التي تم العثور عليها تبلغ 30 مترًا.


اقترح الكثيرون على شبكة الإنترنت أن هذا الشكل قد يكون لتنين بحري أو ديناصور.


 

 

المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

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