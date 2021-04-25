'فأر غزال' بحجم قلم صغير لم يستطع الخبراء تحديد جنسه

الوكيل الاخباري - حظي مولود جديد في حديقة حيوان برستول البريطانية باهتمام واسع بسبب حجمه الصغير جدا، ووزنه الذي لا يزيد عن ثلاثة أرطال بعد نموه بالكامل.

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وولد الفأر الغزال الجديد بحجم صغير جدا (بحجم قلم صغير) ولفت أنظار العاملين وزوار الحديقة، بسبب مظهره الغريب واللافت والصغير جدا.





ويملك الحيوان قوائم صغيرة جدا ويبلغ ارتفاعه ثمان بوصات فقط عند وقوفه، ويتوقع الخبراء أنه بعد نموه لن يزن أكثر من 1.5 كيلوغراما (3 أرطال).







وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، لا يزال جنس هذا المولود غامضا بسبب حجمه الصغير، ولم يتم منحه اسما حتى لحظة نشر التقرير حول ولادته.



وولد آخر فصيل من هذا الحيوان بالحديقة في العقد الماضي، ويرتبط هذا الحيوان بالغزلان ارتباطا وثيقا رغم حجمه الصغير جدا، حيث يتغذى على الزهور والنباتات، في موطنه الأصلي جنوب شرق أسيا.



وتعتبر فصيلة "الفأر الغزال" من الفصائل النادرة، وهي فصيلة من الحيوانات تتبع رتبة مزدوجات الأصابع من طائفة الثدييات.



وعثر على هذا النوع في الغابات بجنوب وجنوب شرق آسيا، مع نوع واحد في الغابات الاستوائية في وسط وغرب أفريقيا.







المصدر : سبوتنك