الأحد 15-05-2022
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الأحد، 15-05-2022 02:10 م

فيديو .. عائلة توثق لحظة مصرع احد افرادها في اسبانيا



الوكيل الإخباري- أظهر فيديو لحظة قفز أب للغطس من قمة جبل شاهق، فيما كان يقضي عطلته مع عائلته في إسبانيا، لتنتهي حياته أمام مرأى من أسرته.

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وأظهرت اللقطات التي صورتها زوجته وابنه من قارب قريب، السائح الهولندي البالغ من العمر 31 عامًا وهو يستعد للغطس لمسافة 100 قدم في Malgrats Islands الإسبانية، والتي تحظى بشعبية بين المصطافين.


كما أظهر الفيديو المغامر، وهو يسقط بسرعة عالية، وأسفله صخور حادة وخشنة، قبل أن يصطدم بالمياه مطلقاً صرخة مرعبة، وفقا ما أفادت صحيفة "نيويورك بوست".

 

وبحسب ما ورد بعدة مواقع  عالمية تم العثور لاحقاً على جثة الرجل، الذي لم يتم التعرف على هويته على الفور، في الماء بعد عمليات بحث، وغوص.

 

 





 




 

 


 

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