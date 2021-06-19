فيديو لرجل مع سمكة يجذب ملايين المشاهدات ويثير انتقادات واسعة

الوكيل الاخباري - أحدث مقطع مصور على تطبيق الفيديوهات الصيني "تيك توك" انتقادات واسعة، وما يقرب من 100 مليون مشاهدة، والذي يصور رجلا وهو يدغدغ سمكة.
وتم نشر الفيديو لأول مرة في 7 يونيو/ حزيران الجاري، وتظهر فيه سمكة الراي اللاسعة، وهي ملقاة على ظهرها، ويحمل عنوان "كيف تداعب سمكة".
ويقوم الرجل في الفيديو بدغدغة السمكة مرتديا قفازه، لتظهر ملامح عليها أشبه بالتي تظهر على البشر عند ضحكهم.
لكن لم يجد محبو الحيوانات ما يثير الضحك في الفيديو المتداول، ومنهم بن وليامسون، مدير البرامج في منظمة حماية الحيوان العالمية في الولايات المتحدة، وهي منظمة غير ربحية، الذي صرح لـموقع "إنسايدر" الأمريكي أن "المخلوق في الفيديو لم يكن يبتسم من دغدغة كما يظن مستخدمي "تيك توك"، ولكن من المحتمل أن يكون في محنة".
@mafishguy ♬ original sound - Fishing Guy
وتستخدم سمكة الراي اللاسعة خياشيمها من أجل تجميع الأكسجين من الماء، والذي بدونه سيختنق اعتمادا على عدد قليل من العوامل، مثل طول الوقت الذي يكونون فيه خارج الماء، وعمر السمكة وحالة جسمها والضغط الذي تتعرض له.
وأكد بن وليامسون أنه "مثل كل الحيوانات البرية، يجب ترك سمكة الراي اللاسعة في حالها لتعيش حياتها بسلام، بعيدا عن التدخل البشري والهوايات الضارة، مثل الصيد".
المصدر : سبوتنك