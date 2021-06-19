السبت 19-06-2021
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السبت، 19-06-2021 12:59 م

... إضحاك أم اختناق حتى الموت؟

فيديو لرجل مع سمكة يجذب ملايين المشاهدات ويثير انتقادات واسعة



الوكيل الاخباري - أحدث مقطع مصور على تطبيق الفيديوهات الصيني "تيك توك" انتقادات واسعة، وما يقرب من 100 مليون مشاهدة، والذي يصور رجلا وهو يدغدغ سمكة.

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وتم نشر الفيديو لأول مرة في 7 يونيو/ حزيران الجاري، وتظهر فيه سمكة الراي اللاسعة، وهي ملقاة على ظهرها، ويحمل عنوان "كيف تداعب سمكة".


ويقوم الرجل في الفيديو بدغدغة السمكة مرتديا قفازه، لتظهر ملامح عليها أشبه بالتي تظهر على البشر عند ضحكهم.

 

لكن لم يجد محبو الحيوانات ما يثير الضحك في الفيديو المتداول، ومنهم بن وليامسون، مدير البرامج في منظمة حماية الحيوان العالمية في الولايات المتحدة، وهي منظمة غير ربحية، الذي صرح لـموقع "إنسايدر" الأمريكي أن "المخلوق في الفيديو لم يكن يبتسم من دغدغة كما يظن مستخدمي "تيك توك"، ولكن من المحتمل أن يكون في محنة".

 

@mafishguy
Nothing to see here....just #tickling a #fish and making him #laugh
♬ original sound - Fishing Guy

وأضاف وليامسون: "من الواضح أن سمكة الراي اللاسعة تختنق حتى الموت، ومثل كل الأسماك فإنه لديه القدرة على الشعور بالألم، وإذا نظرنا إلى نظام الألم في الأسماك تشريحيا وفسيولوجيا وبيولوجيا، فسنجده يتشبه تماما مع نظام الطيور والثدييات".

وبحسب متحف علم الحيوان بجامعة ميتشيغان الأمريكية، فإن سمكة الراي اللاسعة تتنفس بمساعدة الخياشيم الموجودة على الجانب السفلي من جسمها، وتوجد الخياشيم الموجودة في السمكة في فيديو "تيك توك" أسفل فمها، وما قد يبدو مثل عيونها، لكنها في الواقع فتحات أنفها.


وتستخدم سمكة الراي اللاسعة خياشيمها من أجل تجميع الأكسجين من الماء، والذي بدونه سيختنق اعتمادا على عدد قليل من العوامل، مثل طول الوقت الذي يكونون فيه خارج الماء، وعمر السمكة وحالة جسمها والضغط الذي تتعرض له.


وأكد بن وليامسون أنه "مثل كل الحيوانات البرية، يجب ترك سمكة الراي اللاسعة في حالها لتعيش حياتها بسلام، بعيدا عن التدخل البشري والهوايات الضارة، مثل الصيد".



المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

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