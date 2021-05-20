فيديو لرجل يطير فوق السحاب.. حقيقة أم خدعة بصرية؟

الوكيل الاخباري - أثار مقطع فيديو حقق ملايين المشاهدات على وسائل التواصل الاجتماعي، لرجل يظهر وكأنه يقفز من السماء، ذهول الناس حيث تركهم في حيرة متسائلين عن حقيقة الأمر.



ووفقًا لصحيفة «ميرور» البريطانية يمكن رؤية الرجل الذي يرتدي ملابس سوداء يقف فوق صخرة ذات سماء زرقاء جميلة، مكتملة بالغيوم البيضاء النقية، تحت قدميه.



ويقوم الرجل بقفزة خلفية مثالية، ويبدو أنه يصعد لأعلى في السماء باتجاه السحب ، ويستمر في الارتفاع حتى تحجبه الصخرة.

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ويُظهر الفيديو ، الذي تم تصويره في ألمانيا ، الرجل وهو يقفز إلى بحيرة ألبسي التي لا تزال ثابتة تمامًا وتعكس السماء فوقها.





وترك الفيديو مستخدمي الإنترنت في حيرة من أمرهم بعد مشاركته على أحد جروبات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» حيث قال أحد المستخدمين إنه يبدو وكأنه شيء خارج نطاق لعبة فيديو.



وأضاف آخر: «تم تحسين هذا بطريقة أفضل من خلال التخزين المؤقت للإطار المحدد، فقد خرج عن الأنظار، لكن قبل أن يصطدم بالمياه بدا الأمر وكأنه اختفى للتو».



وتابع ثالث: «في الحقيقة ، يبدو ذلك مجنونًا»، وأكمل رابع: «يذكرني بقفز ماريو إلى اللوحات في سوبر ماريو 64».

المصدر : صدى البلد