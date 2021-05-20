الخميس 20-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

دعوات للفجر العظيم في رحاب المسجد الأقصى

وزير التربية يكشف خطة ' سد الفاقد التعليمي' لطلبة المدارس

النائب الظهراوي لـ الوكيل : لا جديد حول طرد سفير الاحتلال من المملكة

وفاتان و224 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

صُلح عمَّان تستمع لشهادة ممرضتين في حادثة مستشفى السلط

شاهد ..اشتباكات عنيفة بين متضامنين مع فلسطين ويهود في نيويورك

حملة شعبية لنشر خارطة فلسطين ..الحق المشروع

الاحتلال يمدد اعتقال أردنيين اثنين تسللا عبر الحدود

دكتورة من اليرموك لـ الوكيل : تضامنتُ مع فلسطين بطريقتي

السفير السوري لدى لبنان :الاعتداء على الناخبين السوريين بلبنان مؤلم

الخميس، 20-05-2021 11:33 ص

فيديو لرجل يطير فوق السحاب.. حقيقة أم خدعة بصرية؟



الوكيل الاخباري - أثار مقطع فيديو حقق ملايين المشاهدات على وسائل التواصل الاجتماعي، لرجل يظهر وكأنه يقفز من السماء، ذهول الناس حيث تركهم في حيرة متسائلين عن حقيقة الأمر.

ووفقًا لصحيفة «ميرور» البريطانية يمكن رؤية الرجل الذي يرتدي ملابس سوداء يقف فوق صخرة ذات سماء زرقاء جميلة، مكتملة بالغيوم البيضاء النقية، تحت قدميه.

ويقوم الرجل بقفزة خلفية مثالية،  ويبدو أنه يصعد لأعلى في السماء  باتجاه السحب ، ويستمر في الارتفاع حتى تحجبه الصخرة.

اضافة اعلان

ويُظهر الفيديو ، الذي تم تصويره في ألمانيا ، الرجل وهو يقفز إلى بحيرة ألبسي التي لا تزال ثابتة تمامًا وتعكس السماء فوقها.

 



وترك الفيديو مستخدمي الإنترنت في حيرة من أمرهم بعد مشاركته على أحد جروبات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» حيث قال أحد المستخدمين إنه يبدو وكأنه شيء خارج نطاق لعبة فيديو.


وأضاف آخر: «تم تحسين هذا بطريقة أفضل من خلال التخزين المؤقت للإطار المحدد، فقد خرج عن الأنظار، لكن قبل أن يصطدم بالمياه  بدا الأمر وكأنه اختفى للتو».

وتابع ثالث: «في الحقيقة ، يبدو ذلك مجنونًا»، وأكمل رابع: «يذكرني بقفز ماريو إلى اللوحات في سوبر ماريو 64».

 

 

المصدر : صدى البلد


 




 

 


 

إقرأ ايضا
8bc0c228945adc44154dd03a205377a4

كواليس تصوير خدعة السقوط من المرتفعات في الأفلام

Black-Panther_TotallyVeganBuzz-1280x720

فيديو لنمر شارد يثير الذعر.. وشرطة دبي تحذّر

astrakhan-city-southern-russia-1

عاصفة رملية في أستراخان الروسية

funny-little-black-dog-grey-plaid_360749-985

كلب يراوغ أرجوحة المنزل كي ينقذ نفسه

Over-view_54_990x660

لحظة انفجار بركان في أيسلندا

DCxA3x2Mzes

رجال الإطفاء يكافحون حرائق الغابات في ضواحي لوس أنجلوس

أخبار متعلقة
1048831194

البرازيل .. كلب ضال يهرع لعامل توصيل خلال توقفه في الإشارة المرورية

content

العثور على سائح ألماني تاه في غابات الأمازون

SEC_76248322

بعد تعطله في الهواء.. ركاب 'قطار الموت' يتسلقون القضبان في بريطانيا

rocket-gettyimages-1188954554

صاروخ صيني أسرع من الصوت يصيب سفينة

6086baf84236042b4f5ab5df

الكويت.. مواطنان يصفيان خلافاتهما بتصادمهما بمركبتيهما عن عمد

unnamed-5

مشهد للبرد في حائل السعودية يحظى بانتشار واسع