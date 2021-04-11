فيديو لعامل بمحل 'كشري' يحظى بتفاعل واسع في مصر

الوكيل الاخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعامل في أحد محلات الكشري وهو يترك عمله من أجل إطعام شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

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وقال ناشروا الفيديو إنه جرى تصويره بأحد محال الكشري بشارع المدينة المنورة في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية المصرية.



ويظهر العامل وهو منهمك في إطعام الشاب الذي بدا وكأنه يعاني من مشكلة حركية، وينتظره حتى يقوم ببلع الطعام ثم يعيد الكرة مجددا، وأكد البعض أن الشاب دائما ما يتردد على المحل نفسه ويجد العامل في انتظاره لإطعامه.





الراحمون يرحمهم الرحمن ♥️ شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة بيروح يأكل كشرى فى محل الزعيم فى المدينة المنورة بحى شرق، في شبرا الخيمة ، العامل ده بيسيب شغله عشان يأكله ،الراحمون يرحمهم الرحمن ♥️ pic.twitter.com/bbKXkvxuLH April 9, 2021

ولاقى الفيديو استحسان المئات من رواد موقع تويتر، الذين كتب أحدهم " والله بلد مش حلوة غير بأهلها"، فيما علق آخر "الوطن ناس وليس فراغا، إذن مصر حلوة الحلوات"، وقال ثالث "الحنية والطيبة من أسمى المشاعر الإنسانية".

المصدر : سبوتنك