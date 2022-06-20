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الإثنين، 20-06-2022 10:09 ص

فيديو مرعب لاشتعال محرك طائرة ركاب لحظة اقلاعها في الهند

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الوكيل الإخباري-أعلن مسؤولون في الهند أن طائرة متجهة إلى دلهي يستقلها 185 راكبًا، هبطت اضطراريًّا في مدينة باتنا شرقي البلاد اليوم الاثنين، بعد أن اشتعلت النيران في محركها الأيسر أثناء الرحلة.

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وتم إجلاء ركاب الطائرة التابعة لشركة "سبايس جيت" للطيران ، بعدما عاود الطيار الهبوط في باتنا بعد إقلاعها؛ حسب صحيفة "ذا تربيون" الهندية.


وقال قاضي المنطقة شاندراشيخار سينغ للصحافيين: "عادت الطائرة إلى مطار باتنا بعد أن لاحظ سكانٌ حريقًا في الجناح الأيسر للطائرة، وأبلغوا المسؤولين في المطار".


وأضاف سينغ: "تم إجلاء جميع الركاب البالغ عددهم 185 بأمان، وسبب الحريق مشكلةٌ فنية يقوم الفريق الهندسي بفحصها".


وأكد أحد الركاب للصحافيين سماع ضجة كبيرة في الطائرة خلال الدقائق الـ15 التي أعقبت الإقلاع.


وقال باسيفيكا، الذي لم يفصح عن اسمه كاملًا: "أعلن الطيار أن هناك مشكلة، وأنه يتعين علينا العودة إلى باتنا.. كان الأمر مخيفًا جدًّا".


ونقلت شبكة "إن دي تي في" عن مصادر في مجال الطيران في البلاد ، أن طائرًا قد يكون تسبب في حريق المحرك.

 


 

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