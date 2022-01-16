فيديو نادر للأخطبوط ذي العباءة يرقص في الماء

الوكيل الاخباري - تداول نشطاء على مواقع التواصل فيديو نادرا للأخطبوط ذي العباءة، وهو يسبح قبالة ساحل جزيرة ليدي إليوت.

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وبحسب ما نشرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، فقد تم رصد الحيوان الأسبوع الماضي.



وتمكنت عالمة الأحياء البحرية جاسينتا شاكلتون، من تصوير الأخطبوط في جو من الدهشة لهذه الصدفة، وقالت : "عندما رأيته لأول مرة اعتقدت أنه سمكة صغيرة ذات زعانف طويلة، لكن عندما اقتربت أدركت أنها أنثى الأخطبوط ذي العباءة، وانتابني شعور غامر بالبهجة والإثارة. ظللت أصرخ من خلال قناع الغطس، إنه الأخطبوط ذو العباءة".



وأضافت أنها لم تر شيئا كهذا من قبل ولن تراه قريبا.



ويعد هذا النوع من الأخطبوبات من النادر للغاية، وشوهد أول ذكر حي من هذا الحيوان قبل 21 عاماً عند منطقة شعاب Ribbon Reefs شمالي الحيد المرجاني العظيم.



ويصل طول الإناث إلى مترين، بينما لم يُرصَد أي ذكور بحجم يزيد عن 2.4 سم.





المصدر : سبوتنك