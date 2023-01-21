السبت 21-01-2023
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السبت، 21-01-2023 01:37 م

فيديو نادر من براري كندا : أيل لحظة 'تخلصه من قرونه'

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الوكيل الإخباري - رصد المغامر ديريك بورغوين لقطة نادرة وفريدة في الحياة البرية، حيث نجح في تصوير أيل لحظة تخلصه من قرونه.

بورغوين الذي يهوى جمع قرون الحيوانات، كان في منطقة نائية بمقاطعة نيو برونزويك شرقي كندا، يرصد الحياة الطبيعية بطائرة من دون طيار، عندما رأى 3 من الأيائل بقرون كبيرة.

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وتتبعت كاميرا مثبتة في الطائرة أحد الحيوانات، الذي توقف ثم بدأ يهز جسده فجأة وبقوة حتى أسقط قرنيه، في لحظة نادرة ومثيرة التقطتها الكاميرا.

 



سكاي نيوز 

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