فيديو يثير ضجة بالسعودية.. ويؤدي لمحاكمة رجلي أمن

الوكيل الاخباري - أثار مقطع مصور لمواطن سعودي متهور يقود سيارته عكس السير في أحد الطرق العامة في الرياض، ضجة بين السعوديين خلال الساعات الماضية، لاسيما بعد أن تسبب السائق في تصادم 11 مركبة، وسط محاولات رجال الأمن والمتواجدين في الموقع لإيقافه دون جدوى.

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وعلى الرغم من قيام المتواجدين في مكان الحادث بتكسير زجاج السيارة بالعصي، من أجل إخراج قائدها منها، إلا أنه واصل صدم السيارات المتوقفة عمدا دون توقف.



حاول الهرب

ولاحقا، أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، القبض على قائد المركبة الذي ظهر في مقطع الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل، يقود سيارته عكس السير في أحد الطرق العامة، ما تسبب بتضرر 11 مركبة، وتعريض مستخدمي الطريق للخطر أثناء محاولته الهرب.



كما أضاف أن إجراءات الاستدلال بينت أنه في حالة غير طبيعية، ثم استكملت الإجراءات النظامية بحقه، وأحيل للنيابة العامة.



التحقيق مع رجلي أمن

فيما صدر بعد ساعات من تصريح المتحدث، بيان إلحاقي أوضح أنه تم التحقيـق مـع رجلي أمـن باشـرا الحـادث، ومحاكمتهمـا، لعـدم استخدام صلاحيتهمـا الممنوحة لهما بإيقاف الجاني، بمـا يقتضيـه الموقـف، عبر إطلاق النـار علـى إطـارات مركبتـه لحمايـة الأرواح والممتلكات، وتحديد أوجه القصـور ومحاسبة المقصرين.

المصدر : العربية

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