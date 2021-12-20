في البرازيل .. شاحنة تقتحم مركز صيانة وتحطمه

الوكيل الاخباري -تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة اقتحام شاحنة نقل ثقيل مركز صيانة في البرازيل ما أسفر عن تحطم بعض محتوياته.

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ويظهر المقطع شاحنة تقف داخل مركز الصيانة لإجراء بعض الإصلاحات، إلا أن عطلا في نظام مكابحها أسفر عن تحرك الشاحنة دون سائق في اتجاه واجهة مركز الصيانة.







حاول سائق الشاحنة القفز بداخلها لإيقافها ومنع وقوع المزيد من الخسائر، إلا أن ذلك جاء متأخرا حيث كانت الشاحنة قد حطمت جزءا من الواجهة بالفعل.





المصدر : سبوتنك

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