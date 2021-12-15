في الهند .. سقوط مفزع لعروسين خلال حفل زفافهما

الوكيل الاخباري - تداولت حسابات وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة سقوط مفزع لعروسين خلال حفل زفافهما في الهند.

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ووقع الحادث خلال استعراض تضمنته إحدى فقرات حفل الزفاف، حيث وقف العروسان على منصة مخصصة لرفعهما عن مستوى المسرح والمدعوين.







وقف العروسان على المنصة فوق المسرح ثم بدأت ترتفع بهما، فيما أدى راقصون استعراضا أسفل المنصة وتواصلت الأغاني والموسيقى والألعاب النارية.



عند ارتفاع المنصة عند مستوى معين سقطت فجأة ومعها العروسين وسط ذهول الحاضرين الذين هرعوا لنجدة العروسين.

المصدر : سبوتنك