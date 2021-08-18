قرود تنتشر في منطقة سكنية بمصر تثير الذعر بين المواطنين

الوكيل الاخباري - فوجئ سكان منطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة في مصر بوجود قرود تقفز عبر البلكونات وشرفات المنازل والأسوار للبحث عن الطعام.

اضافة اعلان



وحسب وسائل إعلام محلية، أثار الأمر حالة من الذعر بين سكان المنطقة، وقام بعضهم بإبلاغ مديرية الطب البيطري لتتبع القرود الهاربة والسيطرة عليها.





بينما نشر سكان الحي صور للقردة وهي تقفز نحو بلكوناتهم ونوافذهم، موجهين تحذيرات لغيرهم من السكان بغلق النوافذ تحسبا لأي شيء.

وكتب أحد السكان عبر صفحته على "فيسبوك"، "يا جماعة اللي هربان منه نسناسين يتصرف علشان بيحدفونا بالطوب في البيوت ومبهدلين الدنيا".







تعليقا على الواقعة، قال رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان الدكتور محمد رجائي، في مداخلة تليفزيونية، إن انتشار عدد من القرود في منطقة حدائق الأهرام واقعة حقيقة وصحيحة.



وأضاف أنه من المحتمل أن تلك القرود مملوكة لأحد المواطنين الذي حاول التخلص منها فحدثت الأزمة.



وأوضح أنه في مثل تلك الحالات "يتم التعامل مع هذه الأزمات بعمل فخ عن طريق وضع مخدر في الموز للقرود".



وأشار إلى أن الأطباء بالفعل في منطقة حدائق الأهرام للتعامل مع القرود.

وحول إمكانية تعرض المواطنين لأذى من القرود، أجاب بأن القرد يكون عصبي فممكن يخربش أو يعض، ولكنه طمأن المواطنين بأن الأزمة ستنتهي اليوم أو غدا على أقصى تقدير.

المصدر : سبوتنك