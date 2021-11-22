قطة صغيرة تمسح دموع طفل بسبب الواجب المدرسي في الصين

الوكيل الإخباري - تعاطفت قطة لطيفة مع صبي يبكي لصعوبة الواجب المدرسي فأخذت تمسح له دموعه في مشهد مؤثر انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

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ويظهر بالمقطع أن الصبي لم يكن يرغب في عمل الواجب لكن والدته أمرته أن يتابع واجبه وأن يتوقف عن البكاء، فما ما كان من قطته إلا أن أخذت تمسح له دموعه بمخلبها الصغير.







المصدر- لبنان 24