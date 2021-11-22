الإثنين 22-11-2021
الوكيل الاخباري

مدير الأمن العام يستقبل وفداً عسكرياً فرنسياً

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى المساعيد والسعايدة والسنيد

ارتفاع كبير باصابات كورونا اليوم

الأردن والإمارات وإسرائيل يوقعون اتفاقية نوايا للطاقة والمياه

الملك يصل المنامة لإجراء مباحثات مع ملك البحرين

1.8 مليون سائح زاروا الأردن خلال 10 أشهر

الصناعة والتجارة تُحرر317 مخالفة تموينية في أقل من شهر

النواب يختار لجنة الرد على خطاب العرش -أسماء

انتخاب أعضاء اللجنة القانونية بالتزكية - أسماء

الجامعة الأردنية تلغي قرار الدفع قبل التسجيل

الإثنين، 22-11-2021 01:21 م

قطة صغيرة تمسح دموع طفل بسبب الواجب المدرسي في الصين

تفسير-رؤية-قطة-في-المنام3


الوكيل الإخباري - تعاطفت قطة لطيفة مع صبي يبكي لصعوبة الواجب المدرسي فأخذت تمسح له دموعه في مشهد مؤثر انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

اضافة اعلان

 

ويظهر بالمقطع أن الصبي لم يكن يرغب في عمل الواجب لكن والدته أمرته أن يتابع واجبه وأن يتوقف عن البكاء، فما ما كان من قطته إلا أن أخذت تمسح له دموعه بمخلبها الصغير.


 

المصدر- لبنان 24 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9999146260

لحظات تحبس الأنفاس لرجل ينقذ شابًا من الاختناق في أميركا

1280px-Sepioteuthis_sepioidea_(Caribbean_Reef_Squid)

حبار ضخم يوجه نظرة غريبة إلى الكاميرا

تعرف-على-وحيد-القرن-البحري-الغامضفيديو-وصور-450x300

تعرف على وحيد القرن البحري الغامض

7-17

شبل أسد يفاجئ مدونا بريطانيا كان يتجول برفقة كلبه في حديقة

ce1865f5-7fc8-40b5-ac77-9551b7269149_16x9_1200x676

قطة بـ 4 آذان تصبح نجمة مواقع التواصل

2018_1_26_2_38_4_616

آلاف الدولارات تتساقط من شاحنة على طريق سريع في كاليفورنيا