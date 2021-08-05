قطة منزلية شجاعة تمنع أفعى كوبرا من اقتحام المنزل

الوكيل الاخباري - انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقطة منزلية شجاعة تمنع أفعى كوبرا من اقتحام المنزل.



ويظهر المقطع الأفعى وهي تداهم القطة، ولكن القطة عوضا عن الهرب، حاولت مجابهة الأفعى، ومنعها من دخول المنزل، فما كان من الأفعى إلا أن التفّت وعادت أدراجها مبتعدة عن المنزل.

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Рептилия попыталась захватить территорию, но вышло не очень — пришлось ползти восвояси: Домашние коты продолжают удивлять бесстрашием. На этот раз усатый вступил в схватку с коброй🐍Рептилия попыталась захватить территорию, но вышло не очень — пришлось ползти восвояси: pic.twitter.com/fcfrutnVYw August 5, 2021



وانتشر المقطع بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى ردود أفعال كثيرة من قبل المغردين.







المصدر : سبوتنك