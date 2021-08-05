الخميس 05-08-2021
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الخميس، 05-08-2021 01:58 م

قطة منزلية شجاعة تمنع أفعى كوبرا من اقتحام المنزل



الوكيل الاخباري - انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقطة منزلية شجاعة تمنع أفعى كوبرا من اقتحام المنزل.

ويظهر المقطع الأفعى وهي تداهم القطة، ولكن القطة عوضا عن الهرب، حاولت مجابهة الأفعى، ومنعها من دخول المنزل، فما كان من الأفعى إلا أن التفّت وعادت أدراجها مبتعدة عن المنزل.

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وانتشر المقطع بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى ردود أفعال كثيرة من قبل المغردين.


 

 

المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

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