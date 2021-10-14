الخميس 14-10-2021
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الخميس، 14-10-2021 12:56 م

قط يبني برجا من أحجار النرد بمخلبه



الوكيل الاخباري - يمكن للقطط في بعض الأحيان أن تتحلى بالصبر وضبط النفس بشكل ملحوظ، وتبقى ثابتة لفترات طويلة من الوقت وهي تطارد فريستها.

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ومع ذلك، في بعض الأحيان، يمكنها إظهار هذه السمات في مواقف أخرى لا تنطوي على عنف.

 


لا ينجح هذا القط في البقاء ساكنًا بينما تتشابك أطرافه بطريقة تشبه نوعًا ما من وضعيات "اليوغا" فقط، بل يسمح أيضًا بإنشاء برج حقيقي مصنوع من أحجار النرد على طرف أحد كفوفه.

يراقب القط باهتمام شديد "برج النرد" الذي ينمو طولا، وبحافظ على وضعه، وبالتالي على "الهيكل" من الانهيار.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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