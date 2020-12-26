قط يشغل منصب نائب وزير بعد إنقاذه من سكة الموت في روسيا

الوكيل الاخباري - عثر عامل في مجمع لفرز النفايات في روسيا على قط في كيس مغلق عندما كان يقوم بمهامه ويتأكد من عدم وجود معادن في النفايات.

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وحصل القط ذو اللونين الأسود والأبيض على شعبية كبيرة بعد أن تم إنقاذه، واعتنى المجمع بالقط حتى احتضنته وزارة الطبيعة والاقتصاد الدوري في أوليانوفسك الروسية.



وقالت وزيرة الطبيعة، غولنارا راخماتولينا، إنه من الآن فصاعدًا، سيكون جميع موظفي الوزارة مسؤولين عنه. وقالت الإدارة إن "القط يعيش في غرفة استقبال الوزارة في أغلب الأوقات".



وأصبحت الوزارة مكان عمل القط الجديد. حيث أصبح يشغل منصب غير رسمي كنائب وزير الطبيعة والاقتصاد الدوري لحماية الحيوانات في المنطقة.







وكرمت الوزارة منقذ القط ميخائيل توكاش ورئيسه موجهة الشكر "لعملهما الصادق ومساهمتهما في الحفاظ على عالم الحيوان". بالإضافة إلى ذلك، وعدت إدارة المجمع تقديم جائزة نقدية لتوكاش.







المصدر : سبوتنك



