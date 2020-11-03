كائنات برمائية تخوض مسابقة ترفيهية

الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يرصد لقطات لمجموعة من كلاب البحر اثناء ممارستهم بعض الأنشطة الترفيهية بطرق عدة أبرزها الانزلاق على المياه.



وحسبما تبين في الفيديو ظهر مجموعة من كلاب البحر اثناء قيلامهم بالانزلاق على الماء في إحدى القنوات المائية المخصصة لذلك ، وبينما تقوم تلك الحيوانات بالانزلاق بصورة متتالية، تقوم أخرى بالتوجه إلى أعلى المجرى المائي للانزالق مجددا والتمتع بالماء.

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المصدر : سبوتنيك

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