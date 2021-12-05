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الأحد، 05-12-2021 01:41 م

كاليفورنيا .. قطار سريع يقسم شاحنة ضخمة إلى نصفين



الوكيل الاخباري - تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثيرا، يظهر لحظة اصطدام قطار منطلق بسرعة كبيرة بشاحنة ضخمة ما أسفر عن انشطار الشاحنة إلى نصفين في ولاية كاليفورنيا الامريكية.

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ووقع الحادث أثناء مرور شاحنة ضخمة، فوق قضبان القطار، الذي اصطدم بها بقوة مذهلة حتى أن جسم الشاحنة لم يقاوم فانفصل الجزء الأمامي من الشاحنة عن الجزء الخلفي.

 



وكانت الشاحنة محملة بعدد من السيارات، التي تدمر بعضها وسقط البعض الآخر بخسائر أقل بفعل اصطدام القطار، فيما أظهرت اللقطة الأخيرة في الفيديو الجزء الأمامي من الشاحنة بعد انفصاله عن الحمولة.

المصدر : سبوتنك

 

 

 

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