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الأحد، 03-04-2022 02:10 م

كلب آلي لمراقبة لصوص "المدينة البائدة" في ايطاليا



الوكيل الاخباري - لجأت السلطات الإيطالية إلى كلب آلي، لمساعدتها على القيام بدوريات في أطلال مدينة بومبي التي دمرها ثوران بركان منذ 2000 عام تقريبا.

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وسيعمل الروبوت "سبوت" الذي طورته شركة "بوسطن ديناميكس" الأميركية على فحص المباني القديمة بحثا عن مشاكل هيكلية خطيرة، وتقييم التقدم المحرز في أعمال الترميم، وتحديد وفحص الأنفاق التي أنشأها لصوص الآثار.

 


وعن أهمية استخدام "سبوت"، قال مدير الموقع الأثري، غابرييل زوشتريغل في بيان صحفي: "غالبا ما تكون ظروف السلامة داخل الأنفاق التي حفرها لصوص المواقع الأثرية محفوفة بالمخاطر، وبالتالي فإن استخدام الروبوت يمكن أن يسمح لنا بالمضي قدما بسرعة أكبر وبأمان تام بأعمال التنقيب"، حسبما نقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء.

 

وتفيد تقارير إعلامية بتراجع نسبة محاولة اللصوص سرقة آثار من بومبي وبيعها، بعدما كثفت السلطات الإيطالية من حملاتها لمواجهة ذلك، رغم استمرار وجود أنفاق في المنطقة المحيطة بالموقع الأثري.

 

 

المصدر : سكاي نيوز

 

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