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الأربعاء، 16-12-2020 09:33 ص

كلب صغير يحظى بأكثر من مليون متابع على تيك توك.. شاهد



الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لـ كلب صغير يدعى "فيغاس" يحظى بشعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مقاطعه المصورة خلال تواصله مع صديقته بطريقة مذهلة، بالاضافة الى حرصه على انتقاء ملابسه بنفسه، وأدائه رقصات مبهرة.

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@vegastories ♬ It's Tricky - RUN DMC

 

 

@vegastories
Stretching before bed 🙆🏽‍♂️ ##dog ##pomeranian ##petlife ##fyp ##dogsoftiktok ##yoga
♬ Sunday Vibes - Masego & MEDASIN

 

 

المصدر : سبوتنيك 



 




 

 


 

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