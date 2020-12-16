كلب صغير يحظى بأكثر من مليون متابع على تيك توك.. شاهد

الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لـ كلب صغير يدعى "فيغاس" يحظى بشعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مقاطعه المصورة خلال تواصله مع صديقته بطريقة مذهلة، بالاضافة الى حرصه على انتقاء ملابسه بنفسه، وأدائه رقصات مبهرة.
@vegastoriesIt’s hard to choose one 😋 ##dog ##pomeranian ##dogsoftiktok ##petlife ##fyp ##foryou ##itstricky ##foodlover♬ It's Tricky - RUN DMC
@vegastoriesStretching before bed 🙆🏽♂️ ##dog ##pomeranian ##petlife ##fyp ##dogsoftiktok ##yoga♬ Sunday Vibes - Masego & MEDASIN
المصدر : سبوتنيك