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الخميس، 24-06-2021 10:17 ص

كما لم تره من قبل.. شاهد جبلاً جليدياً ينشق في ألاسكا



الوكيل الاخباري - في مشهد غاية في الروعة وغير مسبوق، أظهرت صور التقطت من على متن طائرة مروحية، جبلاً جليدياً ينشق إلى نصفين ما أسفر عن تشكل أخاديد وكهوف، في جنوب شرقي ولاية ألاسكا الأميركية.

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وأضح تيموثي بارثولوماوس، عالم الجليد في جامعة أيداهو الذي شاهد الكثير من الأنهار الجليدية، أنه "من الجنون رؤية كيف تمزق وانشق النهر الجليدي".

 


"لا يشبه أي شيء"
ووصف بارثولوماوس في تغريدة على تويتر المشهد قائلاً "مدى الصدوع في نهر تيرنر الجليدي لا يشبه أي شيء رأيته من قبل".


كما، أوضح أن النهر الجليدي قد امتد إلى أجزاء كثيرة، وأحدث العديد من الشقوق حيث أصبحت أودية شديدة الانحدار، بعمق حوالي 100 قدم، أو أكثر.

كذلك، ارتفع منسوب نهر تيرنر على غير العادة، وبدأ فجأة في التحرك أسرع من المعتاد بحوالي 10 إلى 100 مرة، وفق موقع "Mashable".

 


دراسة الأنهار الجليدية


وكان بارثولوماوس وفريقه قد وضعوا أجهزة استشعار على النهر الجليدي وحوله في أغسطس 2020، وذلك لمعرفة المزيد حول سبب حدوث الانهيارات ولإدراك سلوك الأنهار الجليدية بشكل أفضل.

فقد كانت الزيادة قد بدأت لتوها في الصيف الماضي، وعندما عاد الفريق في يونيو 2021، كان النهر الجليدي قد تحّول بالفعل وتغيرت خصائصه.


وسبب ارتفاع عدد الأنهار الجليدية قليل نسبياً وغير مفهوم جيداً، وفق الموقع، إلا أن علماء الجليد يتفقون إلى حد كبير على أن الارتفاع المفاجئ في التيار ينطوي على احتباس الماء تحت الجليد.

 

 

 

المصدر : العربية

 




 

 


 

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