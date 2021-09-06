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الإثنين، 06-09-2021 11:16 ص

لبنان .. مريضة تدخل في حالة هستيرية بسبب لباس طبي



الوكيل الاخباري - دخلت مريضة لبنانية في حالة هستيرية وذعر شديد عند مشاهدتها ممرضا يرتدي لباس الوقاية المضاد للفيروسات، بعد أن ظنت أنه 'شبح'.

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وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مشهدا سجلته عدسات المراقبة في أحد المستشفيات لمريضة شعرت بالهلع الشديد بعد مشاهدتها الممرض مرتديا اللباس الخاص للوقاية من عدوى الفيروسات.

 



ويظهر في الفيديو الممرض وهو يقترب من سرير المريضة ويدخل من جانب الستارة الفاصلة، فيما يبدو وكأنه ينفذ مراجعة دورية على المرضى في المستشفى.


ودخلت المريضة في حالة ذعر شديد بعد مشاهدة الممرض، ونهضت وهي تصرخ بصوت عال، لتستوعب لاحقا بأنه مجرد ممرض، حيث اجتمع الفريق الطبي لتهدئة المرأة.

 

المصدر : سبوتنك

 

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