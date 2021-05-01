السبت 01-05-2021
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السبت، 01-05-2021 11:40 ص

لحظات خاصة للأمير وليام وزوجته مع أطفالهما تحصد مليون مشاهدة



الوكيل الاخباري - حاز فيديو جديد شاركه نجل ولي العهد البريطاني، الأمير وليام مع زوجته، كيت ميدلتون، بمناسبة الذكرى العاشرة لزواجهما على إعجاب العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

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ويرصد الفيديو الذي شاركه الزوجان عبر حسابهما الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي لحظات خاصة مع أطفالهما الثلاثة جورج ولويس وتشارلوت.


وطرح الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون الشكر لكل من هنأهم بذكرى زواجهما العاشرة، وغردا مع الفيديو: "شكرا للجميع على الرسائل الرقيقة في ذكرى زواجنا، نحن ممتنون للغاية على 10 سنوات من الدعم الذي تلقيناه في حياتنا كعائلة".

 


وجذب الفيديو 10 ملايين مشاهدة بعد طرحه، الخميس، على "تويتر".


وحرص الحساب الرسمي للعائلة المالكة البريطانية على "تويتر" على تهنئة الأمير وليام وكيت ميدلتون بمرور 10 سنوات على زواجهما، فكتب لهما: "نتمنى لدوق ودوقة كامبريدج ذكرى زواج سعيدة للغاية. يصادف اليوم مرور عشر سنوات على تبادل أصحاب السمو الملكي الوعود في كنيسة وستمنستر".



 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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