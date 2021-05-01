لحظات خاصة للأمير وليام وزوجته مع أطفالهما تحصد مليون مشاهدة

الوكيل الاخباري - حاز فيديو جديد شاركه نجل ولي العهد البريطاني، الأمير وليام مع زوجته، كيت ميدلتون، بمناسبة الذكرى العاشرة لزواجهما على إعجاب العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

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ويرصد الفيديو الذي شاركه الزوجان عبر حسابهما الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي لحظات خاصة مع أطفالهما الثلاثة جورج ولويس وتشارلوت.



وطرح الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون الشكر لكل من هنأهم بذكرى زواجهما العاشرة، وغردا مع الفيديو: "شكرا للجميع على الرسائل الرقيقة في ذكرى زواجنا، نحن ممتنون للغاية على 10 سنوات من الدعم الذي تلقيناه في حياتنا كعائلة".





📹 @will_warr pic.twitter.com/eWNw1E8FLB Thank you to everyone for the kind messages on our wedding anniversary. We are enormously grateful for the 10 years of support we have received in our lives as a family. W & C April 29, 2021



وجذب الفيديو 10 ملايين مشاهدة بعد طرحه، الخميس، على "تويتر".





وحرص الحساب الرسمي للعائلة المالكة البريطانية على "تويتر" على تهنئة الأمير وليام وكيت ميدلتون بمرور 10 سنوات على زواجهما، فكتب لهما: "نتمنى لدوق ودوقة كامبريدج ذكرى زواج سعيدة للغاية. يصادف اليوم مرور عشر سنوات على تبادل أصحاب السمو الملكي الوعود في كنيسة وستمنستر".









المصدر : سبوتنك