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الأحد، 16-05-2021 02:07 م

لحظة العثور على مراهقة بقيت 22 يوما تائهة لوحدها في المحيط الأطلسي



الوكيل الاخباري - عثرت فرق الإنقاذ على شابة مراهقة بعد قضائها ثلاثة أسابيع تائهة في عرض المحيط الأطلسي في حكاية تضع نهاية قصة مأساة أصابت مجموعة مهاجرين.

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وعثرت مروحيات الإنقاذ التابعة لسلاح الجو الإسباني على فتاة مراهقة بقيت وحيدة في قارب صغير لمدة 22 يوما بعد غرق جميع رفاقها من المهاجرين.


وشاركت الشابة البالغة من العمر 17 عاما، من ساحل العاج، قصتها على شبكة "بي بي سي"، حيث شرحت عن تفاصيل لحظاتها الأخيرة المأساوية على القارب الذي تقاذفته الأمواج لمدة 3 أسابيع.

 


وبحسب المصدر، يضع العثور على الفتاة نهاية لحادثة تعتبر من أكثر الحوادث المأساوية المعروفة التي تتعلق بمهاجرين من جزر الكناري في المحيط الأطلسي، حيث غرق 59 راكبا ونجا منهم 3 فقط، كانت عائشة التي عثر عليها وحيدة في البحر هي الأخيرة، حيث تم لم شملها مع عائلتها.

 

 

 

 المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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