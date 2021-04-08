لحظة انطلاق آلاف الطائرات المسيرة في الصين

الوكيل الاخباري - تحقق الصين تقدما كبيرا في تصميم وإنتاج الطائرات المسيرة، التي أصبحت محط أنظار المدنيين والعسكريين على السواء خلال السنوات الأخيرة.

اضافة اعلان



وأصبحت الصين من الدول الرائدة في صناعة الطائرات المسيرة العسكرية التي تتجه غالبية جيوش العالم لامتلاكها، وتنتج أيضا أنواع صغيرة من الطائرات المسيرة "الدرونز" للأغراض المدنية.



وحققت الصين تقدما كبيرا في مجال تصميم تلك الطائرات بصورة تجاوزت القدرة على تشغيل طائرة واحدة في السماء، وإنما امتد الأمر لتنفيذ عروض جوية في غاية الدقة تشارك فيها آلاف الطائرات المسيرة.



ويظهر مقطع فيديو نشرته شبكة تلفزيون الصين الدولية آلاف الطائرات المسيرة أثناء انطلاقها وتحليقها في السماء في تناسق كبير يمكنها من رسم أشكال مختلفة أثناء التحليق.





المصدر : سبوتنك