لحظة انطلاق آلاف الطائرات المسيرة في الصين

الوكيل الاخباري - تحقق الصين تقدما كبيرا في تصميم وإنتاج الطائرات المسيرة، التي أصبحت محط أنظار المدنيين والعسكريين على السواء خلال السنوات الأخيرة.
وأصبحت الصين من الدول الرائدة في صناعة الطائرات المسيرة العسكرية التي تتجه غالبية جيوش العالم لامتلاكها، وتنتج أيضا أنواع صغيرة من الطائرات المسيرة "الدرونز" للأغراض المدنية.
شاهد لحظة انطلاق آلاف الطائرات المسيّرة #الصين pic.twitter.com/aoTaENHd5L— CGTN Arabic (@cgtnarabic) April 6, 2021
ويظهر مقطع فيديو نشرته شبكة تلفزيون الصين الدولية آلاف الطائرات المسيرة أثناء انطلاقها وتحليقها في السماء في تناسق كبير يمكنها من رسم أشكال مختلفة أثناء التحليق.
المصدر : سبوتنك