لحظة انقلاب شاحنة واحتراقها داخل منجم حديد فى روسيا.. شاهد

الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للحظات مرعبة لانقلاب شاحنة قلاب بوزن 200 طن في جرف على ارتفاع 80 قدما، واشتعال النيران فيها، إلا أن السائق تمكن من الفرار في اللحظات الأخيرة، حيث أظهر لحظة وقوع الشاحنة بأحد المناجم بمنطقة سفيردلوفسك في روسيا .

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المصدر : اليوم السابع

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