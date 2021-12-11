لحظة تفجير أطول هيكل في اسكتلندا

الوكيل الاخباري - هدمت السلطات المحلية أطول الهياكل القائمة في اسكتلندا وهي عبارة عن مدخنة محطة لونجانيت للطاقة الكهربائية عبر التفجير المتحكم به يوم الخميس.

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وكانت المدخنة التي يبلغ ارتفاعها 600 قدم (183 مترًا) أطول هيكل قائم بذاته في اسكتلندا وتعتبر معلمًا إقليميًا.



ومحطة لونجانيت للطاقة الكهربائية كانت أكبر محطة توليد للطاقة تعمل بالفحم في أوروبا وبدأت بتوليد الكهرباء في عام 1970 وأنتجت الكهرباء التي تعمل بالفحم في اسكتلندا حتى تم إغلاقها في عام 2016.





المصدر : روسيا اليوم