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الثلاثاء، 11-05-2021 11:20 ص

لحظة مرعبة.. انهيار شرفة منزل مكتظة في ماليبو



الوكيل الاخباري - انهارت شرفة منزل بعد أن اكتظت بعدد الأشخاص الذين تجمعوا عليها، ليتعرض 12 شخصا للإصابة بعد سقوطهم على الشاطئ الصخري الموجود تحتهم.

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وقعت الحادثة في ماليبو بالولايات المتحدة الأمريكية، حين تجمهر عدد كبير من المدعويين لحفلة ميلاد على شرفة المنزل.


إلا أن الشرفة الخشبية لم تتحمل وزن الـ15 شخصا الذين تواجدوا عليها، لتسقط على الشاطئ الصخري من إرتفاع 15 قدما.

 



وأسرعت إدارة إطفاء مقاطعة لوس أنجلوس للإستجابة للنداء الذي وصلها من أجل تفقد مكان الحادث وإنقاذ المتضررين.


هذا وقالت صاحبة المنزل التي قامت بتأجير منزلها، بأنها علمت من خلال جيرانها أنه كان يتواجد في المنزل حوالي 30 شخصا أي أكثر من عدد الأشخاص الستة التي كانت متفقة عليهم مع المستأجرين.


مضيفة بأن المنزل تعرض للتخريب بالإضافة لإنهيار الشرفة، بحسب ما نقل موقع nypost.

 

 

 

 

 


المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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