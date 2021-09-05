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الأحد، 05-09-2021 02:58 م

لحظة وفاة مؤذن خلال رفع الأذان في بنغازي الليبية



الوكيل الاخباري - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق وفاة مؤذن خلال رفعه الأذان في مدينة بنغازي شرقي ليبيا.

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وذكر موقع "طبرق الآن"، أن المتوفى هو عبد الحميد المريمي وقد وافته المنية بعد أذانه لصلاة العصر، إثر إصابته بسكته قلبية.

 


ويظهر في الفيديو المؤذن وهو يسقط فجأة دون حراك، بينما هرع إليه عدد من رواد المسجد في محاولة لمساعدته، قبل أن يتضح أنه توفي في الحال.

 

المصدر : سبوتنك

 

 

 

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