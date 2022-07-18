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الإثنين، 18-07-2022 09:41 ص

لقطات متداولة للحظة اقتحام دبان منزلا في كاليفورنيا



الوكيل الإخباري-في حادثة مثيرة للدهشة، شاركت امرأة من ولاية كاليفورنيا الأميركية مقطع فيديو لدبين اقتحما منزلها وتناولا الكعك الموجود على طاولة المطبخ.

وقالت أليس تيلور إنها سمعت ضجة في مطبخها، ليتبين لها وجود دبين اقتحما منزلها عن طريق  النافذة.

وأَضافت تايلور أن الحيوانات أكلت علبة الكعك التي تركتها على طاولة المطبخ، حسبما نقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء.

وأوضحت صاحبة المنزل أن الحيوانان أصدرا أصواتا عالية، وغادرا فيما بعد من نفس النافذة التي دخلا البيت عبرها، مضيفة أن هذه المرة الثانية التي تدخل فيها الحيوانات لمنزلها.

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وشاركت إدارة الموارد الطبيعية في ولاية ويسكونسن الشهر الماضي صورا لدب اقتحم منزلا وأجبر العائلة على التجمع في غرفة واحدة، قبل أن يتمكن حارس المنزل من إقناعه على الخروج.

 

سكاي نيوز

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