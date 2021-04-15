الخميس 15-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

مصر تدخل الموجة الثالثة من جائحة كورونا

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على انخفاض

نقيب المخابز لـ الوكيل : ذروة الإقبال على شراء الخبز والقطايف الساعة السادسة مساءً

روسيا تقيد الرحلات الجوية مع تركيا وتنزانيا بسبب كورونا

تلقيح أكثر من مليون شخص ضد فيروس كورونا في موسكو

نصائح من الصحة للأردنيين في رمضان

الغذاء والدواء: إيقاف 76 منشأة وإغلاق 21

استقرار أسعار النفط عالميا

انتقل وزوجته إلى منزل جديد.. فاكتشف نفقا سريا تحته في أمريكا

الصحة: لا أحد مستثنى من الإصابة بفيروس كورونا

الخميس، 15-04-2021 12:06 م

لقطات نادرة لقطط توقظ أصحابها بطرق مضحكة



الوكيل الاخباري - تداول حساب متخصص بنشر المقاطع النادرة للقطط، لقطات نادرة للحيوان الأليف وهو يوقظ أصحابه بطرق مبتكرة ومضحكة.

اضافة اعلان

وعنون الحساب المشهد بـ " المنبه العضوي... القطط اللطيفة تقوم بعمل مضحك لإيقاظ أصحابها".


ويظهر المقطع الذي حصل خلال ساعات قليلة على نحو 40 ألف مشاهدة، مجموعة من القطط بعضها يقف على وجه صاحبه الكسول لإيقاظه، فيما يصدر البعض مواء متكررا.

 

 


ويقول أحد الأشخاص في المقطع لقطته التي ظهرت جالسة على صدره "شكرا لك لأنك أيقظتني في الثالثة صباحا... أحبك".


وتظهر قطة أخرى وهي تشد الغطاء من على صاحبتها لإيقاظها، وتهاجم ثالثة امرأة ظهرت تصرخ على الفراش، فيما تقول امرأة ظهرت وقطتها واقفة على وجهها إنها السادسة صباحا.

ويستمر المقطع ومدته أكثر من 5 دقائق عارضا مشاهد مضحكة لقطط تمارس أعمالها كمنبه، من بينها قط يداعب في لطف أنف صاحبه المستغرق في النوم، وأخر يهز رأسه وثالث يصدر جلبة في الغرفة.


 

 

المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

إقرأ ايضا
K10012973911_2104141524_2104141525_01_05

اليابان.. تعيين قطة مديرة شرطة تكريما لدورها في إنقاذ شخص

S3WLMN-260c

رد فعل سريع ينقد رجل روسي وابنه في لحظة أخيرة

GEwKP4Aoz5Y

شاهد.. رجل يواصل صيد الأسماك رغم حريق يقترب منه في بيلاروسيا

87trert78jhgfdfghjkjhgfghjk

أمريكي يكتشف نفقا سريا تحت منزله

BN5lyCrXuGc

شاب روسي يدفع حياته ثمنا لإنقاذ كلب

607582984236041d3067535d

حفرة من الماء المغلي تبتلع 3 سيارات في روسيا

أخبار متعلقة
ows_157782178985657

معركة صامتة بين كلب وقطة