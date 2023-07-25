لن تصدق.. شاهد أفعى ضخمة تبتلع تمساحا طوله 5 أقدام بأمريكا

الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يرصد من خلاله لحظة التهام أفعى لتمساح بطول 5 أقدام في الولايات المتحدة .
وبحسب ما تم تداوله يظهر الفيديو ابتلاع أفعى البايثون لتمساح بطول 5 أقدام، أي ما يعادل متر ونصف المتر تقريبا.
وأظهر الفيديو عددا من الباحثين أو رجال الإنقاذ لحظة إخراج تمساح بطول 5 أقدام من جسد ثعبان .
أفعى البايثون تبتلع تمساح بطول 5 أقدام .. تقريبا متر ونصف.— عالم الحيوان (@animals5s) July 23, 2023
تذكر دائما أن بعض الأكلات لا تناسبك 👌✌️pic.twitter.com/fLQHbF3mlm
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