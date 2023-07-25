الثلاثاء 25-07-2023
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الثلاثاء، 25-07-2023 11:41 ص

لن تصدق.. شاهد أفعى ضخمة تبتلع تمساحا طوله 5 أقدام بأمريكا

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الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يرصد من خلاله لحظة  التهام أفعى لتمساح بطول 5 أقدام في الولايات المتحدة .

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وبحسب ما تم تداوله يظهر الفيديو ابتلاع أفعى البايثون لتمساح بطول 5 أقدام، أي ما يعادل متر ونصف المتر تقريبا.

وأظهر الفيديو  عددا من الباحثين أو رجال الإنقاذ لحظة إخراج تمساح بطول 5 أقدام من جسد ثعبان .

 

 

الهتون 

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