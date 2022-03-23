لن تصدق عينيك.. عاصفة قلبت سيارة عدة مرات فأكملت طريقها

الوكيل الاخباري - في مشهد لا يصدّق، انقلبت سيارة في ولاية تكساس الأميركية عدة مرات بفعل هواء قوي إثر عاصفة رملية ضربت المنطقة.



وقد نقل مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الواقعة، فأظهر مركبة انقلبت ثم صححت مسارها ثم عادت وانقلب وصححت مسارها إلى أن أكملت طريقة وكأن شيئا لم يكن.

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إنقلاب سيارة عدة مرات في ولاية تيكساس بسبب العاصفة القوية التي ضربتهم الساعات الماضية، صاحب السيارة أكمل طريقه كأن شيئاً لم يكن. pic.twitter.com/ayuu7sjGh6 March 22, 2022



وانهالت التعليقات على الفيديو بين من أثنى على متانة المركبة وأخرى أكدت رباطة جأش الساق.



يشار إلى أن عاصفة رملية قوية جدا كانت ضرب ولاية تكساس الأميركية، وسط مناشدة السلطات لأهالي المنطق بأخذ الحيطة والحذر خصوصاً أثناء القيادة.





المصدر : العربية