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الأربعاء، 23-03-2022 03:01 م

لن تصدق عينيك.. عاصفة قلبت سيارة عدة مرات فأكملت طريقها



الوكيل الاخباري - في مشهد لا يصدّق، انقلبت سيارة في ولاية تكساس الأميركية عدة مرات بفعل هواء قوي إثر عاصفة رملية ضربت المنطقة.

وقد نقل مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الواقعة، فأظهر مركبة انقلبت ثم صححت مسارها ثم عادت وانقلب وصححت مسارها إلى أن أكملت طريقة وكأن شيئا لم يكن.

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وانهالت التعليقات على الفيديو بين من أثنى على متانة المركبة وأخرى أكدت رباطة جأش الساق.

يشار إلى أن عاصفة رملية قوية جدا كانت ضرب ولاية تكساس الأميركية، وسط مناشدة السلطات لأهالي المنطق بأخذ الحيطة والحذر خصوصاً أثناء القيادة.

 

 

 

المصدر : العربية

 

 

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