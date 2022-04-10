مانهاتن الأمريكية .. افتتاح أنحف ناطحة سحاب في العالم

الوكيل الاخباري - فتح برج Steinway أبوابه أمام الراغبين في السكن والإقامة في واحد من أغرب وأفخم المباني في العالم وسط مدينة مانهاتن الأمريكية، والذي يعد أنحف ناطحة سحاب في العالم يبلغ ارتفاعها 1428 قدمًا وعرضه 57.4 قدمًا.



تم افتتاح برج Steinway الذي يحمل اسم 111 West 57th Street ويقع في حي المليارديرات بـ مدينة مانهاتن الامريكية، ليصبح أنحف ناطحة سحاب في العالم.

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تضم ناطحة السحاب 84 طابقا و60 شقة بداخلها مع ما لا يزيد عن مسكن واحد في كل طابق.



المصدر : صدى البلد

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