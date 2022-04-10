الأحد 10-04-2022
الوكيل الاخباري

ايعاز هام من مدير الجمارك بشأن مركز حدود جابر

البلبيسي: لا توجه لتقليل أعداد مراكز التطعيم في الأردن

رغد صدام حسين للملك: ترجع لناسك وبلدك سالماً معافى

بالأرقام.. ترتيب محافظات الأردن الأكثر إصابة بكورونا

الإفتاء توضح قيمة فدية الصيام وموعد إخراجها

قرابة 16 ألف شخص في الأردن تلقوا لقاح كورونا خلال اسبوع

حصيلة كورونا الاسبوعية في الأردن .. 7 وفيات و 741 إصابة - ارقام

رئيس وأعضاء الهيئة المستقلة للانتخاب يؤدون اليمين أمام نائب الملك

بعد عامين.. الأردن يستورد السيارات الكهربائية من الامارات

بأوامر قضائية.. أموال تتجاوز مليار دينار ستعود للخزينة من أفواه الفاسدين

الأحد، 10-04-2022 03:26 م

مانهاتن الأمريكية .. افتتاح أنحف ناطحة سحاب في العالم



الوكيل الاخباري - فتح برج Steinway أبوابه أمام الراغبين في السكن والإقامة في واحد من أغرب وأفخم المباني في العالم وسط مدينة مانهاتن الأمريكية، والذي يعد أنحف ناطحة سحاب في العالم يبلغ ارتفاعها 1428 قدمًا وعرضه 57.4 قدمًا.

تم افتتاح برج Steinway الذي يحمل اسم 111 West 57th Street ويقع في حي المليارديرات بـ مدينة مانهاتن الامريكية، ليصبح أنحف ناطحة سحاب في العالم.

اضافة اعلان

 




تضم ناطحة السحاب 84 طابقا و60 شقة بداخلها مع ما لا يزيد عن مسكن واحد في كل طابق.

 

 

المصدر : صدى البلد

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
625181cb4c59b75979296bd3

معركة حامية بين قطيعين من القرود واقتحام أحد المنازل في منطقة سعودية

_105597048_snakes8

كاليفورنيا .. ثعبان طوله 7 اقدام على أريكة الصالون في احد البيوت

sWezYsHv2iA

فيديو لكائن بحري غريب في أستراليا

1070813

وهم بصري يكشف للوهلة الأولى طبعك وميولك في حياتك!

1000_160e1a34c8

فيديو يثير ضجة بالسعودية.. ويؤدي لمحاكمة رجلي أمن

624c45494c59b76c2d048500

فيديو مرعب.. لمطاردة مثيرة بين لص ومواطنين في أحد أشهر شوارع مصر