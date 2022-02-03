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الخميس، 03-02-2022 12:24 م

متداول .. توقف إطار سيارة أثناء الحركة بسبب تراكم الثلوج حوله



الوكيل الاخباري - تشهد العديد من المناطق حول العالم انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة وتساقط ثلوج كثيفة يتسبب في تعطيل بعض الأنشطة الحياتية أو التأثير عليها سلبا.

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وفي تلك الظروف الجوية تحتاج السيارات إلى صيانات دورية حتى يمكن قيادتها بأمان على الطرق التي يكسوها الجليد.

لكن في بعض الأحيان تكون المشكلة هي أن الثلوج تراكمت على أحد إطارات السيارة بصورة تعيق قدرته على الحركة، كما يوضح مقطع فيديو متداول على "تويتر".

 


ويظهر مقطع الفيديو سيارة تسير بسرعة على طريق يكسوه الجليد رغم أن أحد إطاراتها متوقف عن الحركة.

وتظهر السيارة التي تعتمد في حركتها على الإطارات الأمامية، أثناء انطلاقها دون أن يلاحظ قائدها أن أحد إطارات سيارته متوقف بسبب تراكم الجليد حوله.


وبحسب الفيديو، فإن انزلاق السيارة على الجليد دون أن تتأثر قدرتها على الحركة حال دون ملاحظة هذا الأمر عندما بدأت السيارة تتحرك.


 

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

 

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