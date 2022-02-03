متداول .. توقف إطار سيارة أثناء الحركة بسبب تراكم الثلوج حوله

الوكيل الاخباري - تشهد العديد من المناطق حول العالم انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة وتساقط ثلوج كثيفة يتسبب في تعطيل بعض الأنشطة الحياتية أو التأثير عليها سلبا.
وفي تلك الظروف الجوية تحتاج السيارات إلى صيانات دورية حتى يمكن قيادتها بأمان على الطرق التي يكسوها الجليد.
لكن في بعض الأحيان تكون المشكلة هي أن الثلوج تراكمت على أحد إطارات السيارة بصورة تعيق قدرته على الحركة، كما يوضح مقطع فيديو متداول على "تويتر".
This is why accidents happen. Driver had no idea his tire was stuck in ice! @FOX2now #stlwx #mowx @MollyRoseTV pic.twitter.com/WpG9mdZSrB— Chris Higgins (@fox2ch) February 2, 2022
وبحسب الفيديو، فإن انزلاق السيارة على الجليد دون أن تتأثر قدرتها على الحركة حال دون ملاحظة هذا الأمر عندما بدأت السيارة تتحرك.
المصدر : سبوتنك
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة