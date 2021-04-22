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الخميس، 22-04-2021 11:33 ص

مجلة تكشف عن المشاهد غير المعدلة لطيران مروحية المريخ



الوكيل الاخباري - نشرت مجلة علمية المشاهد الحقيقية لتحليق مروحية "ناسا" على كوكب المريخ قبل معالجة الصور من قبل المختصين في الوكالة.

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ونشرت مجلة "scitechdaily" العلمية المتخصصة مقالا مطولا عن تحليق مروحية "ناسا" على كوكب المريخ لأول مرة بعد مشكلة تتعلق ببرنامج نظام التشغيل.

ويشير الفيديو الموجود على اليسار إلى آلية لترشيح الحركة في الصور حيث تظهر هذه الميزة الغبار المتصاعد بسبب ضخ الهواء الناجم عن المروحية، وهي ميزة تساعد العلماء في تقدير حركة الطائرة وقوة الدفع.

 


فيما تظهر الصور المحسنة على الجانب الآخر بعد معالجتها فنيا عملية الطيران القصير الذي نفذته المروحية لأول مرة في التاريخ على سطح المريخ.


وبحسب المصدر، تساعد هذه الطريقة على تصوير ما يوصف بـ"شياطين الغبار" أو (الدوامات الهوائية المحملة بالغبار) وحركتها أسفل مروحية المريخ، حيث تظهر هذه الدوامات في الصور قبل التعديل لمدة قصيرة بين مرحلة الإقلاع والهبوط.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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